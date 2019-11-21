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Как подготовиться к Black Friday – советы Parfumsp

Как подготовиться к Black Friday – советы Parfums - Фото
21.11.2019, 20:30

Эксперты считают, что идеальная возможность приобрести хорошую вещь по минимальной цене - это запланированный шопинг в Черную пятницу

На правах рекламы

Для шопоголиков последняя пятница ноября, называемая Black Friday, ежегодно становится профессиональным праздником. Скидки во всех торговых центрах - отличный повод обновить гардероб, домашний интерьер или наконец сменить гаджет.

Почему пятница черная

Есть несколько теорий возникновения этого названия, но самая популярная из них такая: многие считают, что оно произошло от угольного цвета чернил, которыми бухгалтеры отмечали в отчетах прибыль. Также конец ноября официально считается стартом предпраздничного сезона. Это не просто время сверкающих огней, посиделок в кругу друзей, веселых рождественских фильмов и ожидания новогодних каникул. Все вокруг заняты мыслями о сложном выборе правильных подарков для близких. Если вы часто теряетесь в огромных гипермаркетах и даже в маленьких магазинах косметики для волос, долго ищете, чем порадовать любимых, и не знаете, с чего начать поиск презента, тогда эта статья будет кстати. Идеальная возможность приобрести действительно хорошую вещь по минимальной цене - запланированный шопинг в Черную пятницу и онлайн-покупки в Киберпонедельник.

Что стоит купить

1. Сложно промахнуться, выбирая для подруги люксовый косметический бестселлер в подарок. Логично, что длинноволосые дамы будут без ума от крутого профессионального шампуня, который не смогли бы себе позволить просто так. Узнайте, какой бренд пользуется популярностью и известен премиальным качеством. Для большей уверенности почитайте о производителе в интернете, сравните отзывы и ждите пятничных скидок.

2. Одержимость эконаправлением сегодня достигла максимального уровня. Пожалуй, каждый второй на планете беспокоится о судьбе природы, и вы с большой вероятностью не ошибетесь, когда подарите кому-либо экокуб, шопер или бамбуковую кружку. Девушки точно будут рады натуральным угощениям или органической маске для волос. Причем не нужно искать заветные баночки по всему свету. Найти их можно даже в обычном супермаркете.

3. Близкие любят спорт и регулярно посещают тренажерный зал? Крутым подарком для них станет вместительная сумка, шейкер или спортивная бутылка с фильтром для воды. Рассмотрите и другие варианты: кистевой тренажер и всевозможные массажеры. Дополните полезной сладостью и готовьтесь получать благодарности.

4. Нежные и романтичные натуры оценят различные парфюмерные наборы. Можете составить их самостоятельно из духов, кондиционера для белья, ароматических свечей и чая в одном ароматическом стиле. Главный принцип - основные ноты во всех продуктах должны совпадать. Выбирайте классические и ненавязчивые запахи: ваниль, лаванду, жасмин или бергамот. Мамин любимый парфюм недавно закончился? Возьмите на заметку и в Черную пятницу покупайте целый парфюмированный набор из этой серии по цене одного флакона духов.

Не забудьте порадовать обновками и себя, чтобы экономный шопинг не прошел напрасно. Желаем веселых праздников и выгодных покупок!

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Black Friday Parfums
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