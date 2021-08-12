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23 июля 2021 работники ООО "БСХ Бытовая Техника" (BSH) в рамках программы социальной ответственности компании реализовали проект благоустройства школы-интерната № 12 Дарницкого района г. Киев.

BSH много лет оказывает финансовую помощь "Фонду Асперн", а в этом году было принято решение помочь не только финансово, но и уделить время благоустройству детской площадки при школе-интернате и поделиться теплом и вниманием, в которых так нуждаются маленькие дети.

Количество участников мероприятия – более 50 сотрудников BSH и членов их семей, которые своими силами покрасили и отремонтировали комплекс с горками, качели и скамейки на детской площадке школы, вывезли мусор с территории и завезли песок. Работники также привезли детям подарки и домашнюю выпечку, а дети поблагодарили их рисунками и аппликациями, которые создали своими руками.

"Мы стремимся улучшать качество жизни людей и сотрудничаем с социальными организациями. Благоустройство учебных заведений для детей, живущих в школах-интернатах, – важная часть нашей программы социальной ответственности. Видеть радость этих детей – было лучшей наградой для нас ", – рассказывает Сергей Максимов, генеральный директор ООО " БСХ Бытовая Техника".

В специальной школе I-II ст. № 12 Дарницкого района г. Киев учатся 207 детей с особыми образовательными потребностями в возрасте от 6 до 16 лет, из которых 107 детей имеют льготные категории: это дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, дети с инвалидностью, из малообеспеченных и многодетных семей, а также дети, родители которых имеют статус участника военных действий в зоне АТО.

ООО "БСХ Бытовая Техника" является 100% -м дочерним предприятием компании BSH Hausgeräte GmbH ( "БСХ Хаусгерете ГмбХ") и официальным дистрибьютором бытовой техники BOSCH, SIEMENS, GAGGENAU в Украине.

Миссией компании является улучшение качества домашней жизни благодаря исключительным брендам, продуктам высокого качества и инновационным решением.

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