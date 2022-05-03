"Лучше в тюрьму". "Ополченец" из ОРДЛО призвал местных не идти в российскую армию

Жители оккупированных территории Донбасса призывают не идти воевать за россиян даже под угрозой тюрьмы, свидетельствует видео с заявлением "ополченца", которое записала СБУ.

"Человеческие потери, разрушенные дома, города – недостойны его (Путина. – Ред.) амбиций. Если бы сейчас передо мной стал выбор: брать в руки оружие или сесть в тюрьму – я бы выбрал сесть в тюрьму", – говорит боевик "ДНР", попавший в плен.

По его словам, его "насильственно мобилизовали" 24 февраля и без подготовки бросили в бой.

А затем российские командиры бросили подчиненных при первой же опасности.

Катерина Амеліна

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