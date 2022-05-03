UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Лучше в тюрьму". "Ополченец" из ОРДЛО призвал местных не идти в российскую армию

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2022, 18:13
Джерело: СБУ

Жители оккупированных территории Донбасса призывают не идти воевать за россиян даже под угрозой тюрьмы, свидетельствует видео с заявлением "ополченца", которое записала СБУ.

"Человеческие потери, разрушенные дома, города – недостойны его (Путина. – Ред.) амбиций. Если бы сейчас передо мной стал выбор: брать в руки оружие или сесть в тюрьму – я бы выбрал сесть в тюрьму", – говорит боевик "ДНР", попавший в плен.

По его словам, его "насильственно мобилизовали" 24 февраля и без подготовки бросили в бой.

А затем российские командиры бросили подчиненных при первой же опасности.

Читайте также
"Здесь полный пи..ц". Оккупанты убеждают друзей не ехать на войну в Украину — перехват СБУ
Катерина Амеліна
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
"ДНР" сбу оккупанты война с россией
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 