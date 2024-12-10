Мэр Днепрорудного погиб в плену еще в феврале, его тело с признаками насильственной смерти
Мэр оккупированного Днепрорудного Евгений Матвеев погиб в российском плену в феврале 2024 года. Об этом Запорожская областная прокуратура сообщила Радио Свобода.
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В ведомстве отметили, что тело мэра оккупанты вернули с признаками насильственной смерти.
О гибели мэра более полугода назад говорит врачебное свидетельство о смерти.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту смерти мужчины, оно расследуется по статье о военных преступлениях. Максимально возможное наказание – пожизненное заключение.
Судебно-медицинская экспертиза продолжается, проводятся необходимые следственные (розыскные) действия.
- Россияне вернули тело Матвеева Украине во время обмена пленными 4 декабря. Оккупанты похитили мужчину на блокпосте 13 марта 2022 года: туда городской голова поехал, чтобы помочь работникам шахты, автобусы с которыми задержали захватчики. В течение двух лет россияне пытали мэра.
- Президент Зеленский сообщал, что в настоящее время в российском плену находятся по меньшей мере шесть глав городов и общин.