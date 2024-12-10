Мэр Днепрорудного погиб в плену еще в феврале, его тело с признаками насильственной смерти

Евгений Матвеев (Фото: Facebook)

Мэр оккупированного Днепрорудного Евгений Матвеев погиб в российском плену в феврале 2024 года. Об этом Запорожская областная прокуратура сообщила Радио Свобода.

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В ведомстве отметили, что тело мэра оккупанты вернули с признаками насильственной смерти.

О гибели мэра более полугода назад говорит врачебное свидетельство о смерти.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту смерти мужчины, оно расследуется по статье о военных преступлениях. Максимально возможное наказание – пожизненное заключение.

Судебно-медицинская экспертиза продолжается, проводятся необходимые следственные (розыскные) действия.