Мэр Днепрорудного погиб в плену еще в феврале, его тело с признаками насильственной смерти
Евгений Матвеев (Фото: Facebook)

Мэр оккупированного Днепрорудного Евгений Матвеев погиб в российском плену в феврале 2024 года. Об этом Запорожская областная прокуратура сообщила Радио Свобода.

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В ведомстве отметили, что тело мэра оккупанты вернули с признаками насильственной смерти.

О гибели мэра более полугода назад говорит врачебное свидетельство о смерти.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту смерти мужчины, оно расследуется по статье о военных преступлениях. Максимально возможное наказание – пожизненное заключение.

Судебно-медицинская экспертиза продолжается, проводятся необходимые следственные (розыскные) действия.

  • Россияне вернули тело Матвеева Украине во время обмена пленными 4 декабря. Оккупанты похитили мужчину на блокпосте 13 марта 2022 года: туда городской голова поехал, чтобы помочь работникам шахты, автобусы с которыми задержали захватчики. В течение двух лет россияне пытали мэра.
  • Президент Зеленский сообщал, что в настоящее время в российском плену находятся по меньшей мере шесть глав городов и общин.
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