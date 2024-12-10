Мер Дніпрорудного загинув у полоні ще в лютому, його тіло з ознаками насильницької смерті

Євгеній Матвеєв (Фото: Facebook)

Міський голова окупованого Дніпрорудного Євгеній Матвеєв загинув у російському полоні у лютому 2024 року. Про це Запорізька обласна прокуратура повідомила Радіо Свобода.

У відомстві зазначили, що тіло мера окупанти повернули з ознаками насильницької смерті.

Про загибель мера понад пів року тому свідчить лікарське свідоцтво про смерть.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка, воно розслідується за статтею про воєнні злочини. Максимально можливе покарання – довічне ув'язнення.

Судово-медична експертиза триває, проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії.