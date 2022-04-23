UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

МОК впервые назвал Россию и Беларусь агрессорами в Украине

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2022, 06:05
МОК впервые назвал Россию и Беларусь агрессорами в Украине - Фото
Фото: EPA

Международный олимпийский комитет (МОК) впервые назвал Россия и Беларусь агрессорами в Украине, заметила Немецкая волна.

В сообщении МОК от 22 апреля о совместном визите президента МОК Томаса Баха (Thomas Bach), министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта и олимпийского чемпиона Сергея Бубки к украинским спортсменам, которые тренируются в Швейцарии, комитет назвал военные действия следствием "вторжения российской армии в Украину при поддержке Беларуси".

До сих пор комитет лишь выражал сожаление по поводу нарушения российским правительством олимпийского мира и осуждал этот факт.

Руководство МОК обвиняют в двойных стандартах, поскольку после начала войны в Украине оно призвало к отстранению российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований, но при этом ничего не делает по отношению к российским членам самого комитета.

Сейчас ведутся споры о расширении санкций против российских членов МОК – бывшей прыгуньи с шестом Елены Исинбаевой и президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спорт мок
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 