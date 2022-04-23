МОК впервые назвал Россию и Беларусь агрессорами в Украине
Международный олимпийский комитет (МОК) впервые назвал Россия и Беларусь агрессорами в Украине, заметила Немецкая волна.
В сообщении МОК от 22 апреля о совместном визите президента МОК Томаса Баха (Thomas Bach), министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта и олимпийского чемпиона Сергея Бубки к украинским спортсменам, которые тренируются в Швейцарии, комитет назвал военные действия следствием "вторжения российской армии в Украину при поддержке Беларуси".
До сих пор комитет лишь выражал сожаление по поводу нарушения российским правительством олимпийского мира и осуждал этот факт.
Руководство МОК обвиняют в двойных стандартах, поскольку после начала войны в Украине оно призвало к отстранению российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований, но при этом ничего не делает по отношению к российским членам самого комитета.
Сейчас ведутся споры о расширении санкций против российских членов МОК – бывшей прыгуньи с шестом Елены Исинбаевой и президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.
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