МОК впервые назвал Россию и Беларусь агрессорами в Украине

Международный олимпийский комитет (МОК) впервые назвал Россия и Беларусь агрессорами в Украине, заметила Немецкая волна.

В сообщении МОК от 22 апреля о совместном визите президента МОК Томаса Баха (Thomas Bach), министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта и олимпийского чемпиона Сергея Бубки к украинским спортсменам, которые тренируются в Швейцарии, комитет назвал военные действия следствием "вторжения российской армии в Украину при поддержке Беларуси".

До сих пор комитет лишь выражал сожаление по поводу нарушения российским правительством олимпийского мира и осуждал этот факт.

Руководство МОК обвиняют в двойных стандартах, поскольку после начала войны в Украине оно призвало к отстранению российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований, но при этом ничего не делает по отношению к российским членам самого комитета.

Сейчас ведутся споры о расширении санкций против российских членов МОК – бывшей прыгуньи с шестом Елены Исинбаевой и президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.

Андрей Водяный

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