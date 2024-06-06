"Морской удар, все точно": разведка уничтожила еще один российский корабль в Черном море
Главное управление разведки Министерства обороны в ночь на 6 июня уничтожило в акватории Черного моря еще одно морское судно российского флота. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.
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"Детали будут чуть позже. Работа спецподразделений ГУР МО. Морской удар, все точно. Еще минус один вражеский корабль", – поделился он.
Юсов акцентировал: судно удалось уничтожить на побережье временно оккупированного Крыма, и пообещал вскоре детали, а также "яркое видео".
30 мая ГУР поразило четыре российских катера КС-701 "Тунец" дронами Magura V5, два из них – уничтожены.
- 6 мая в ГУР сообщали, что поразили морским беспилотником Magura V5 российский скоростной катер в районе бухты Узкая во временно оккупированном Крыму.
- Уничтоженный российский скоростной катер оценивался более чем в 120 млн рублей, это был проект "Мангуст".
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