"Морской удар, все точно": разведка уничтожила еще один российский корабль в Черном море

Представитель ГУР Юсов пообещал, что детали уничтожения будут позже

Андрей Юсов (Фото: LIGA.net / Валентина Полищук)

Главное управление разведки Министерства обороны в ночь на 6 июня уничтожило в акватории Черного моря еще одно морское судно российского флота. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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"Детали будут чуть позже. Работа спецподразделений ГУР МО. Морской удар, все точно. Еще минус один вражеский корабль", – поделился он.

Юсов акцентировал: судно удалось уничтожить на побережье временно оккупированного Крыма, и пообещал вскоре детали, а также "яркое видео".

30 мая ГУР поразило четыре российских катера КС-701 "Тунец" дронами Magura V5, два из них – уничтожены.

6 мая в ГУР сообщали, что поразили морским беспилотником Magura V5 российский скоростной катер в районе бухты Узкая во временно оккупированном Крыму.

Уничтоженный российский скоростной катер оценивался более чем в 120 млн рублей, это был проект "Мангуст".

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