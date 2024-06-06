"Морський удар, усе влучно": розвідка знищила ще один російський корабель у Чорному морі

Представник ГУР Юсов пообіцяв, що деталі знищення будуть згодом

Андрій Юсов (Фото: LIGA.net / Валентина Поліщук)

Головне управління розвідки Міністерства оборони вночі проти 6 червня знищило в акваторії Чорного моря ще одне морське судно російського флоту. Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемаратону.

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"Деталі будуть трохи згодом. Робота спецпідрозділів ГУР МО. Морський удар, усе влучно. Ще мінус один ворожий корабель", — поділився він.

Юсов акцентував: судно вдалося знищити на узбережжі тимчасово окупованого Криму, та пообіцяв незабаром деталі, а також "яскраве відео".

30 травня ГУР вразило чотири російські катери КС-701 "Тунець" дронами Magura V5, два з них – знищено.

6 травня в ГУР повідомляли, що уразили морським безпілотником Magura V5 російський швидкісний катер у районі бухти Вузька в тимчасово окупованому Криму.

Знищений російський швидкісний катер оцінювався в понад 120 млн рублів, це був проєкт "Мангуст".

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