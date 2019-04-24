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23 апреля состоялась грандиозная вечеринка в честь открытия первого зала с канадской технологией в Украине. Новый зал находится в кинотеатре Lavina IMAX Лазер по адресу: улица Берковецкая,6Д. Подобная система уже есть в кинотеатрах Лос-Анджелеса, Лондона, Дубая, Берлина, а теперь открыта и в Киеве. В мире всего лишь 58 залов оборудованных данной системой.

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21 метровый экран достигает размеров сравнимых с одним футбольным-мини полем. Параметры полотна специально разработаны для максимального восприятия человеком изображения под разными углами, независимо от посадочного места зрителя. Всего в зале 287 комфортных кресел, которые созданы для приятного отдыха во время просмотра даже самого длительного фильма.

Благодаря проектору изображение наполнено максимальной палитрой цветов и оттенков. Такой визуальный эффект влияет на восприятие и не дает возможности упустить даже второстепенный момент из сцены на экране. Насыщенность изображения захватывает, а привычный серый "киношный" цвет, в новом зале, будет действительно черным. Поэтому, для такого формата трансляции изображения создатели фильмом предусматривают вечерние и ночные съемки, которые просто захватывают воображение зрителя.

Еще одной важной особенностью зала является звук, который в два раза громче уже всем привычного. Специальная акустическая система от IMAX with Laser поражает чистотой, и даже самые требовательные зрители оценят качество. 12 канальная акустическая система включает дополнительные боковые и верхние каналы, поэтому, когда на экране показывается экшн с преследованием, громкими выстрелы - вы точно не сможете уснуть, ведь минимальный звук с рации полицейского, или телефонный звонок из сюжета будет ощущаться будто возле уха. Например, в стандартном зале с трансляцией 2D, 3D находится 5 канальная система, поэтому представьте, как звучит новый IMAX with Laser.

“Открытие нового зала IMAX whis Laser - это значимое событие, как для всей сети так и для поклонников технологии. Мы поставили цель открыть данный зал показом “Мстители: Завершение” и благодарим нашу замечательную команду за то, что они сделали это возможным.” - генеральный директор сети кинотеатров Multiplex, Виталий Писаренко.

В рамках открытия нового зала состоялась и премьера супергеройского фильма “Мстители: Завершение” от Marvel на котором присутствовали Вячеслав Соломко, группа Open Kids, Сабина Мусина, Андрей Трушковский и другие известные личности.