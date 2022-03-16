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На оккупированных Луганщине и Донеччине ситуация идет к гуманитарной катастрофе – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2022, 19:08
На оккупированных Луганщине и Донеччине ситуация идет к гуманитарной катастрофе – Генштаб - Фото
Фото - Генеральний штаб ЗСУ- Facebook

В связи с проведенной принудительной мобилизацией мужчин на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей сложилась критическая ситуация, приближающая регион к гуманитарной катастрофе.

Об этом говорится в оперативной сводке от Генерального штаба по состоянию на 18.00 по российскому вторжению.

В частности, по данным Генштаба, в населенном пункте Макеевка сейчас катастрофическая ситуация в местных больницах, которые фактически не способны оказывать медицинскую помощь мирному населению из-за нехватки квалифицированного медицинского персонала.

Противник продолжает наступательную операцию против Украины и держит жесткое сопротивление со стороны украинских защитников, сообщили в Генштабе. Оккупанты несут существенные потери в живой силе и технике.

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Сегодня, в 21 день противостояния, подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили два самолета Су-30СМ в Одесской области, вертолет Ка-52 вблизи Николаева и самолет Су-34 на Черниговщине. Данные по поводу потерь противника уточняются.

На отдельных направлениях наши подразделения перегруппированы и перешли в контрнаступление. Украина работает над перекрытием государственной границы с РФ и морского побережья, отметили в ведомстве.

Оккупанты продолжают дерзко нарушать нормы Международного гуманитарного права: атакуют объекты критической инфраструктуры Украины, жилые кварталы, обстреливают из артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня колонны мирных жителей во время эвакуации из районов ведения активных боевых действий.
"Фиксируются факты содержания гражданских лиц в заложниках, ограбление местного населения, мародерства и похищение людей", – добавили в ведомстве.

Уляна Букатюк
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Россия война генштаб
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