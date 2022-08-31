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Ночью оккупанты обстреляли центр Краматорска, есть раненые – мэр

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2022, 08:16
Ночью оккупанты обстреляли центр Краматорска, есть раненые – мэр - Фото
Краматорск после ночного обстрела (Фото - Facebook Александр Гончаренко)

Российские оккупанты ночью нанесли удар по жилым домам в центре Краматорска в Донецкой области, сообщил в Facebook мэр города Александр Гончаренко.

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"Ночной удар по центральной части Краматорска. Повреждены многоэтажки, есть раненые. Продолжаем выяснять последствия очередного террора", – сообщает мэр.

Краматорск после ночного обстрела (Фото – Facebook Александр Гончаренко)

Краматорск после ночного обстрела (Фото – Facebook Александр Гончаренко)
Сергей Бережной
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краматорск обстрелы Александр Гончаренко
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