Ночью оккупанты обстреляли центр Краматорска, есть раненые – мэр
31.08.2022, 08:16
Краматорск после ночного обстрела (Фото - Facebook Александр Гончаренко)
Российские оккупанты ночью нанесли удар по жилым домам в центре Краматорска в Донецкой области, сообщил в Facebook мэр города Александр Гончаренко.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Ночной удар по центральной части Краматорска. Повреждены многоэтажки, есть раненые. Продолжаем выяснять последствия очередного террора", – сообщает мэр.
- 30 августа оккупанты дважды обстреляли Харьков из артиллерии.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший дизайнерРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии