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Россияне обстреляли Харьков из артиллерии, возник пожар в многоэтажке — Терехов

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2022, 15:46
Россияне обстреляли Харьков из артиллерии, возник пожар в многоэтажке — Терехов - Фото
Игорь Терехов (Фото: Харьковский городской совет)

Российские оккупанты обстреляли Харьков из артиллерии второй раз за день, возник пожар в многоэтажном доме. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов

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По его словам, в Киевском районе Харькова зафиксировано несколько артиллерийских прилетов.

В результате обстрела возник пожар в многоэтажке.

О возможных пострадавших или жертвах информации пока нет.

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Дмитрий Гриниченко
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война Харьков обстрелы игорь терехов
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