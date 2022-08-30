Россияне обстреляли Харьков из артиллерии, возник пожар в многоэтажке — Терехов

Российские оккупанты обстреляли Харьков из артиллерии второй раз за день, возник пожар в многоэтажном доме. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

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По его словам, в Киевском районе Харькова зафиксировано несколько артиллерийских прилетов.

В результате обстрела возник пожар в многоэтажке.

О возможных пострадавших или жертвах информации пока нет.

Утром 29 августа российские войска обстреляли Харьков кассетными боеприпасами.

Утром 30 августа российская артиллерия ударила по центру Харькова, в городе начался пожар. Есть погибшие и раненые.

Сегодня нет оснований для обязательной эвакуации в Харьковской области, сказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Дмитрий Гриниченко

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