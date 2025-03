NYT пишет, что Пентагон покажет Маску "секретный план" войны с Китаем. У Трампа возражают

Илон Маск и Дональд Трамп (Фото: Al Drago POOL / EPA)

В пятницу, 21 марта, Министерство обороны США проинформирует старшего советника президента США Илона Маска о плане действий американских войск относительно любой войны, которая может вспыхнуть с Китаем. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на четырех официальных лиц США.

Как отмечает издание, Маск не входит в военное командование, а также не является официальным советником Трампа по военным вопросам, касающимся Китая. Поэтому цель, с которой Пентагон намерена рассекретить для Маска военные планы, непонятна.

Журналисты NYT предполагают, что это связано с планами Департамента эффективности правительства (DOGE), который фактически возглавляет Маск, сократить бюджет Пентагона. Соответственно, DOGE нужно знать, какие системы оружия будут использоваться в возможной борьбе с Китаем.

Издание отмечает, что доступ миллиардера к военным тайнам Соединенных Штатов значительно расширяет роль советника президента США в правительстве.

Также это поставит вопрос конфликта интересов. Ведь, с одной стороны, Маск как исполнительный директор SpaceX и Tesla является ведущим поставщиком для Пентагона, а с другой – имеет значительные финансовые интересы в Китае.

После публикации The New York Times официальные лица Пентагона и президент США Дональд Трамп возразили, что на встрече пойдет речь о военных планах Штатов по отношению к Китаю.

"Это неформальная встреча об инновациях, эффективности и более разумном производстве", – заявил министр обороны Пит Хегсет.

Трамп добавил, что "Китай даже не будут упоминать и обсуждать".

В то же время информацию The New York Times подтвердили журналисты The Wall Street Journal также со ссылкой на официальных лиц США.