Страна считает, что объединение предоставит ей "уникальную платформу" для усиления торговли, инвестиций и социально-экономического сотрудничества

Флаг Нигерии (Фото: Depositphotos)

Африканская страна Нигерия стала страной-партнером объединения БРИКС. Об этом сообщает правительство Бразилии, председательствующей в блоке.

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БРИКС – межгосударственное объединение, в которое входят Бразилия, страна-агрессор Россия, Индия, Китайская народная республика, Южная Африка, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Нигерия стала девятой страной-партнером БРИКС. Такой же статус имеют Беларусь, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.

"Официальное согласие на участие как страны-партнера [БРИКС] подчеркивает преданность Нигерии содействию международному сотрудничеству, использованию экономических возможностей и продвижению стратегических партнерств, отвечающих целям развития Нигерии", – заявил в официальном сообщении представитель МИД страны Кимиеби Эбиенфа.

Страна считает, что БРИКС предоставит ей "уникальную платформу" для усиления торговли, инвестиций и социально-экономического сотрудничества со странами-членами.

Нигерия занимает шестое в мире и первое на континенте место по населением (223,8 млн. человек на 2023 год) и принадлежит к крупнейшим экономикам Африки.

30 ноября избранный президент США Трамп пригрозил объединению БРИКС введением стопроцентных пошлин, если те внедрят собственную валюту.

6 января к БРИКС присоединилась Индонезия, имеющая наибольшее население и наибольшую экономику в Юго-Восточной Азии.