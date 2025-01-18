Одна з найбільших економік Африки країною-партнером БРІКС, куди входить Росія та Китай
Прапор Нігерії (Фото: Depositphotos)

Африканська країна Нігерія стала країною-партнером об'єднання БРІКС. Про це повідомляє уряд Бразилії, котра наразі головує у блоці.

БРІКС — міждержавне об'єднання, в яке входять Бразилія, країна-агресор Росія, Індія, Китайська народна республіка, Південна Африка, Єгипет, Іран, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія та Ефіопія.

Нігерія стала дев'ятою країною-партнером БРІКС. Такий же статус мають Білорусь, Болівія, Куба, Казахстан, Малайзія, Таїланд, Уганда та Узбекистан.

"Офіційна згода на участь як країни-партнера [БРІКС] підкреслює відданість Нігерії сприянню міжнародній співпраці, використанню економічних можливостей і просуванню стратегічних партнерств, які відповідають цілям розвитку Нігерії", – заявив в офіційному повідомленні речник МЗС країни Кіміебі Ебіенфа.

Країна вважає, що БРІКС надасть їй "унікальну платформу" для посилення торгівлі, інвестицій та соціально-економічної співпраці з країнами-членами.

Нігерія посідає шосте у світі й перше на континенті місце за населенням (223,8 млн людей на 2023 рік) та належить до найбільших економік Африки.

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