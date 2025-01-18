Одна з найбільших економік Африки країною-партнером БРІКС, куди входить Росія та Китай

Країна вважає, що об'єднання надасть їй "унікальну платформу" для посилення торгівлі, інвестицій та соціально-економічної співпраці з країнами-членами

Прапор Нігерії (Фото: Depositphotos)

Африканська країна Нігерія стала країною-партнером об'єднання БРІКС. Про це повідомляє уряд Бразилії, котра наразі головує у блоці.

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БРІКС — міждержавне об'єднання, в яке входять Бразилія, країна-агресор Росія, Індія, Китайська народна республіка, Південна Африка, Єгипет, Іран, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія та Ефіопія.

Нігерія стала дев'ятою країною-партнером БРІКС. Такий же статус мають Білорусь, Болівія, Куба, Казахстан, Малайзія, Таїланд, Уганда та Узбекистан.

"Офіційна згода на участь як країни-партнера [БРІКС] підкреслює відданість Нігерії сприянню міжнародній співпраці, використанню економічних можливостей і просуванню стратегічних партнерств, які відповідають цілям розвитку Нігерії", – заявив в офіційному повідомленні речник МЗС країни Кіміебі Ебіенфа.

Країна вважає, що БРІКС надасть їй "унікальну платформу" для посилення торгівлі, інвестицій та соціально-економічної співпраці з країнами-членами.

Нігерія посідає шосте у світі й перше на континенті місце за населенням (223,8 млн людей на 2023 рік) та належить до найбільших економік Африки.

30 листопада обраний президент США Трамп пригрозив об'єднанню БРІКС введенням стовідсоткових мит, якщо ті впровадять власну валюту.

6 січня до БРІКС приєдналася Індонезія, що має найбільше населення і найбільшу економіку в Південно-Східній Азії.