"Он утонул". Данилов ответил на вопрос, что произошло с крейсером "Москва" – видео

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ответил корреспонденту CNN на вопрос, что произошло с крейсером "Москва", словами: "Он утонул".

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Так же в 2000 году в интервью американскому журналисту Ларри Кингу объяснил гибель подводной лодки "Курск" президент России Владимир Путин.

На вопрос "Скажите мне, что случилось с подводной лодкой ["Курск"]?" Путин с легкой ухмылкой ответил: "Она утонула". Эта фраза стала одной из самых знаменитых цитат российского президента.

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Андрей Водяный

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