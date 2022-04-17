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"Он утонул". Данилов ответил на вопрос, что произошло с крейсером "Москва" – видео

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2022, 15:46
Фото: Свобода слова / ICTV

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ответил корреспонденту CNN на вопрос, что произошло  с крейсером "Москва", словами: "Он утонул".

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Так же в 2000 году в интервью американскому журналисту Ларри Кингу объяснил гибель подводной лодки "Курск" президент России Владимир Путин.

На вопрос "Скажите мне, что случилось с подводной лодкой ["Курск"]?" Путин с легкой ухмылкой ответил: "Она утонула". Эта фраза стала одной из самых знаменитых цитат российского президента.

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Алексей Данилов крейсер москва
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