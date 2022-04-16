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Пьер Ришар осудил нападение России на Украину: Это варварство, это отвратительно

Цей матеріал також доступний українською
16.04.2022, 05:16
Пьер Ришар осудил нападение России на Украину: Это варварство, это отвратительно - Фото
Фото: EPA

Французский актер и режиссер Пьер Ришар записал обращение к Владимиру Путину, в котором осудил войну России против Украины.

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"Вторжение – это слабо сказано. Это вторжеие, граничащее с бойней, я бы даже сказал, с варварством. Ничто не оправдывает убийства женщин, детей, мирных жителей. Это отвратительно", – заявил актер.

Он выразил восхищение мужеством украинцев и призвал как можно быстрее закончить войну.

Пьер Ришар не в первый раз комментирует войну в Украине. В начале марта он написал в Twitter, что это вторжение ему напоминает "плохой римейк" событий прошлого, имея в виду Вторую мировую войну.

Андрей Водяный
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война с россией Пьер Ришар
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