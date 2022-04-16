Пьер Ришар осудил нападение России на Украину: Это варварство, это отвратительно

Французский актер и режиссер Пьер Ришар записал обращение к Владимиру Путину, в котором осудил войну России против Украины.

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"Вторжение – это слабо сказано. Это вторжеие, граничащее с бойней, я бы даже сказал, с варварством. Ничто не оправдывает убийства женщин, детей, мирных жителей. Это отвратительно", – заявил актер.

Он выразил восхищение мужеством украинцев и призвал как можно быстрее закончить войну.

L'acteur Pierre Richard se dit "déchiré" et dénonce "la barbarie" de la guerre en Ukrainehttps://t.co/fQ16Nlk9lf pic.twitter.com/j97M0jRBCA — BFMTV (@BFMTV) April 15, 2022

Пьер Ришар не в первый раз комментирует войну в Украине. В начале марта он написал в Twitter, что это вторжение ему напоминает "плохой римейк" событий прошлого, имея в виду Вторую мировую войну.

Несколько недель назад звезда Голливуда и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер записал видеообращение к российским военным , призвав их не воевать с Украиной.

Андрей Водяный

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