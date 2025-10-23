Перед зданием КГГА на Крещатике подожгли автомобильные шины – видео
Екатерина Широкопояс
Редактор новостей LIGA.net
Перед зданием Киевской городской государственной администрации подожгли шины. Об этом сообщили в полиции Киева.
По словам правоохранителей, в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный поджег автомобильные шины возле административного здания на улице Крещатик.
По состоянию на 13:30 возгорание локализовано.
Правоохранители задержали мужчину, которого считают причастным к поджогу. Им оказался местный житель 1977 года рождения.
Его доставили в районное управление полиции. Сейчас следователи устанавливают мотивы поступка.
