Перед будівлею КМДА на Хрещатику підпалили автомобільні шини – відео
Підпал неподалік КМДА (Фото: ДСНС Києва)

Перед будівлею Київської міської державної адміністрації підпалили шини. Про це повідомили у поліції Києва.

За словами правоохоронців, до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий підпалив автомобільні шини біля адміністративної будівлі на вулиці Хрещатик.

Станом на 13:30 загоряння локалізовано.

Правоохоронці затримали чоловіка, якого вважають причетним до підпалу. Ним виявився місцевий мешканець 1977 року народження.

Його доставили до районного управління поліції. Наразі слідчі встановлюють мотиви вчинку.

 

