"Подарок для Путина". В Чехии собирают деньги на украинскую ракету "Фламинго" для ВСУ
Чешская волонтерская инициатива Darek pro Putina ("Подарок для Путина") открыла сбор средств на украинскую крылатую ракету "Фламинго". Об этом говорится на сайте инициативы.
Волонтеры обратились к производителю ракет – компании Fire Point – с просьбой провести сбор средств на одну из ракет и назвать ее Dana 1 в честь умершей чешской ядерщицы, главы Государственного управления ядерной безопасности Чехии Даны Драбовой.
"После оплаты ракету передадут Вооруженным Силам Украины. Они решат, когда ее использовать, и определят для нее цель. Возможно, мы скоро узнаем, куда она долетела", – написали волонтеры.
S Danou Drábovou jsme byli domluveni, že jednou po ní pojmenujeme nějakou zbraň. To jednou přišlo bohužel až po jejím odchodu. Chceme koupit ukrajinskou raketu FLAMINGO, která má dolet 3000 kilometrů a unese tunu trhaviny a dát jí jméno DANA 1. Dana by se tomu asi dost smála. 😉 😉 pic.twitter.com/90U0xv8tk7- Dárek pro Putina (@DarPutinovi) 21 октября 2025 г
По состоянию на среду, 22 октября, более 700 человек задонатили на ракету для Украины, пожертвовав более 1 млн чешских крон (около $48 000) из $600 000 необходимых.
- 17 августа появились изображения новой украинской крылатой ракеты под названием FP-5 "Фламинго". С тех пор киевский производитель оборонной продукции Fire Point пообещал существенное увеличение производства до конца года.
- 18 сентября стало известно, что разработчик ракеты "Фламинго" работает над новой системой ПВО.
- The Economist утверждает, что ракеты "Фламинго" могут обманывать российскую ПВО, постоянно меняя векторы полета к цели.
