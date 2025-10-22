"Подарок для Путина". В Чехии собирают деньги на украинскую ракету "Фламинго" для ВСУ
Крылатая ракета "Фламинго" (Фото: Darek pro Putina)

Чешская волонтерская инициатива Darek pro Putina ("Подарок для Путина") открыла сбор средств на украинскую крылатую ракету "Фламинго". Об этом говорится на сайте инициативы.

Волонтеры обратились к производителю ракет – компании Fire Point – с просьбой провести сбор средств на одну из ракет и назвать ее Dana 1 в честь умершей чешской ядерщицы, главы Государственного управления ядерной безопасности Чехии Даны Драбовой.

"После оплаты ракету передадут Вооруженным Силам Украины. Они решат, когда ее использовать, и определят для нее цель. Возможно, мы скоро узнаем, куда она долетела", – написали волонтеры.

По состоянию на среду, 22 октября, более 700 человек задонатили на ракету для Украины, пожертвовав более 1 млн чешских крон (около $48 000) из $600 000 необходимых.

СПРАВКА
Украинская крылатая ракета "Фламинго" имеет дальность полета до 3000 км, скорость 900 км/ч. Вес боеголовки – до 1150 кг. Ракеты используют реактивный двигатель, вероятно, изначально предназначенный для учебно-тренировочных самолетов Aero L-39 Albatros, которых в Украине есть достаточно. Ракета устойчива к оружию, влияющему на электронику, и использует специальные системы GPS с устойчивостью к глушению. Серийное производство было начато летом 2025 года.
  • 17 августа появились изображения новой украинской крылатой ракеты под названием FP-5 "Фламинго". С тех пор киевский производитель оборонной продукции Fire Point пообещал существенное увеличение производства до конца года.
  • 18 сентября стало известно, что разработчик ракеты "Фламинго" работает над новой системой ПВО.
  • The Economist утверждает, что ракеты "Фламинго" могут обманывать российскую ПВО, постоянно меняя векторы полета к цели.
крылатая ракетачехияфламингосборподарок для путина