"Подарок для Путина". В Чехии собирают деньги на украинскую ракету "Фламинго" для ВСУ

Крылатая ракета "Фламинго" (Фото: Darek pro Putina)

Чешская волонтерская инициатива Darek pro Putina ("Подарок для Путина") открыла сбор средств на украинскую крылатую ракету "Фламинго". Об этом говорится на сайте инициативы.

Волонтеры обратились к производителю ракет – компании Fire Point – с просьбой провести сбор средств на одну из ракет и назвать ее Dana 1 в честь умершей чешской ядерщицы, главы Государственного управления ядерной безопасности Чехии Даны Драбовой.

"После оплаты ракету передадут Вооруженным Силам Украины. Они решат, когда ее использовать, и определят для нее цель. Возможно, мы скоро узнаем, куда она долетела", – написали волонтеры.

S Danou Drábovou jsme byli domluveni, že jednou po ní pojmenujeme nějakou zbraň. To jednou přišlo bohužel až po jejím odchodu. Chceme koupit ukrajinskou raketu FLAMINGO, která má dolet 3000 kilometrů a unese tunu trhaviny a dát jí jméno DANA 1. Dana by se tomu asi dost smála. 😉 😉 pic.twitter.com/90U0xv8tk7 - Dárek pro Putina (@DarPutinovi) 21 октября 2025 г

По состоянию на среду, 22 октября, более 700 человек задонатили на ракету для Украины, пожертвовав более 1 млн чешских крон (около $48 000) из $600 000 необходимых.

СПРАВКА Украинская крылатая ракета "Фламинго" имеет дальность полета до 3000 км, скорость 900 км/ч. Вес боеголовки – до 1150 кг. Ракеты используют реактивный двигатель, вероятно, изначально предназначенный для учебно-тренировочных самолетов Aero L-39 Albatros, которых в Украине есть достаточно. Ракета устойчива к оружию, влияющему на электронику, и использует специальные системы GPS с устойчивостью к глушению. Серийное производство было начато летом 2025 года. Украинская крылатая ракета "Фламинго" имеет дальность полета до 3000 км, скорость 900 км/ч. Вес боеголовки – до 1150 кг. Ракеты используют реактивный двигатель, вероятно, изначально предназначенный для учебно-тренировочных самолетов Aero L-39 Albatros, которых в Украине есть достаточно. Ракета устойчива к оружию, влияющему на электронику, и использует специальные системы GPS с устойчивостью к глушению. Серийное производство было начато летом 2025 года.