Полк "Азов" отрицает причастность к фейковому манифесту об очищении от "гнили наверху"

В полку "Азов" подчеркивают, что будут мстить за гибель каждого бойца полка "Азов", за гибель каждого патриота Украины

Фото: Нацгвардия/Facebook

Полк "Азов" сделал официальное заявление относительно фейкового манифеста, распространяемого в соцсетях. В нем от имени полка "Азов" призывают к решительным мерам по защите Украины "не только от московской империи, но и от "гнили наверху".

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"Заявляем следующее: полк "Азов" не имеет никакого отношения к данному манифесту. Пока кто-то тратит свое время впустую, мы прилагаем все усилия для сохранения жизни нашего народа. Боремся за независимость, суверенность и территориальную целостность Украины", – говорится в заявлении.

В полку "Азов" подчеркивают, что будут мстить за гибель каждого бойца полка "Азов", за гибель каждого патриота Украины.

"Но месть наша будет направлена исключительно на врага – страну-террориста!", – заявляют в полку.

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