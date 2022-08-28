Полк "Азов" отрицает причастность к фейковому манифесту об очищении от "гнили наверху"
Полк "Азов" сделал официальное заявление относительно фейкового манифеста, распространяемого в соцсетях. В нем от имени полка "Азов" призывают к решительным мерам по защите Украины "не только от московской империи, но и от "гнили наверху".
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"Заявляем следующее: полк "Азов" не имеет никакого отношения к данному манифесту. Пока кто-то тратит свое время впустую, мы прилагаем все усилия для сохранения жизни нашего народа. Боремся за независимость, суверенность и территориальную целостность Украины", – говорится в заявлении.
В полку "Азов" подчеркивают, что будут мстить за гибель каждого бойца полка "Азов", за гибель каждого патриота Украины.
"Но месть наша будет направлена исключительно на врага – страну-террориста!", – заявляют в полку.
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