UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Взрыв и беготня. Бойцы ССО "Азов" Харьков уничтожили склад БК и почти 40 оккупантов: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2022, 14:37
Усик — Джошуа. Где и во сколько можно бесплатно посмотреть главный боксерский бой года
Усик — Джошуа. Где и во сколько можно бесплатно посмотреть главный боксерский бой года
"Мы уже все, люди сдаются" – перехват ГУР о срыве наступления россиян из-за отказников
"Мы уже все, люди сдаются" – перехват ГУР о срыве наступления россиян из-за отказников

Военнослужащие Сил спецопераций подразделения "Азов" Харьков уничтожили российский склад боекомплекта и несколько десятков оккупантов. 26 августа появилось видео удара украинских военных по вражескому складу.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, операция была проведена в поселке Тернова Харьковской области бойцами ССО "Азов"  Харьков.

"Был уничтожен склад с боекомплектами и 38 единиц живой силы противника", – говорится в сообщении.

Читайте также: "Ракета прилетела – всех и..." Россияне рассказали об уничтожении командного пункта: аудио

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
харьковская область потери Азов Азов Харьков
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 