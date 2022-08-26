Военнослужащие Сил спецопераций подразделения "Азов" Харьков уничтожили российский склад боекомплекта и несколько десятков оккупантов. 26 августа появилось видео удара украинских военных по вражескому складу.

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Как отмечается, операция была проведена в поселке Тернова Харьковской области бойцами ССО "Азов" Харьков.

"Был уничтожен склад с боекомплектами и 38 единиц живой силы противника", – говорится в сообщении.

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Наталия Медведева

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