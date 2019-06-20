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20.06.2019, 23:50

Порошенко отреагировал на решение КСУ о роспуске Рады

Порошенко отреагировал на решение КСУ о роспуске Рады - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Настоящий государственник должен выполнять решение Конституционного суда, считает пятый президент

Пятый президент, глава партии Европейская солидарность Петр Порошенко прокомментировал решение Конституционного суда о законности роспуска Верховной Рады. Об этом Порошенко написал в Twitter.

"Настоящий политик в любое время должен быть готов к выборам. Настоящий государственник должен выполнять решение Конституционного суда, каким бы оно ни было и как бы ты к нему не относился", - написал пятый президент.

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Сегодня Конституционный суд Украины признал соответствующим Конституции указ президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов.

20 мая Зеленский вступил в должность президента и сразу же распустил Раду. 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и досрочных выборах 21 июля. 62 народных депутата подали иск в КСУ о некоституционности этого указа.

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Теги: Петр Порошенко, ксу, роспуск рады, выборы, верховная рада
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