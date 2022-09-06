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"Продвигается вперед". В Пентагоне оценили эффективность контрнаступления ВСУ на юге

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2022, 22:59
Украинские военные и артиллерия ( Фото: Генштаб)

В Министерстве обороны США заявили, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины в Херсонской области "продолжает продвигаться вперед". Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер на брифинге во вторник, передает Guardian.

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"Первое, что мы увидели в Херсонской области, — это продолжающиеся наступательные операции украинцев. Они продолжают продвигаться вперед", – цитирует издание представителя Пентагона.

По его словам, в Минобороны США есть информация о том, что украинские военные освободили несколько сел в Херсонской области. 

При этом в Пенгатоне добавили, что видят "некоторую наступательную активность армии России" возле Бахмута. 

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Наталія Фреїк
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пентагон война Херсонская область контрнаступление
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