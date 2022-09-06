"Продвигается вперед". В Пентагоне оценили эффективность контрнаступления ВСУ на юге
В Министерстве обороны США заявили, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины в Херсонской области "продолжает продвигаться вперед". Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер на брифинге во вторник, передает Guardian.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Первое, что мы увидели в Херсонской области, — это продолжающиеся наступательные операции украинцев. Они продолжают продвигаться вперед", – цитирует издание представителя Пентагона.
По его словам, в Минобороны США есть информация о том, что украинские военные освободили несколько сел в Херсонской области.
При этом в Пенгатоне добавили, что видят "некоторую наступательную активность армии России" возле Бахмута.
- 4 сентября стало известно, что Украина освободила из-под оккупации поселок Высокополье на севере Херсонской области.
- Владимир Зеленский в своем обращении в тот день сообщил, что ВСУ уволили два населенных пункта на юге и один – на Донбассе. Какие именно – не уточнил.
- 6 августа в ОК "Юг" подтвердили, что Вооруженные Силы Украины освободили некоторые населенные пункты в ходе контрнаступления в Херсонской области.
Читайте также: Появилось спутниковое фото разбитого ВСУ понтонного моста россиян через реку Ингулец
Комментарии