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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 31 июля

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2022, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 31 июля - Фото
Алексей Вадатурський (Фото: Liga.net)

1. После ударов ВСУ россияне уходят из двух поселков под Запорожьем и минируют дороги – ГУР. Российские оккупанты отводят личный состав с территории поселков Верхний Токмак и Черниговка Запорожской области и минируют подъездные дороги. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

2. ВМС о Севастополе: Враг боится ВСУ. Придумал повод не "праздновать", чтобы не опозориться. Военно-морские силы Украины отреагировали на заявление российских оккупантов о том, что ВСУ якобы атаковали одну из воинских частей РФ во временно оккупированном Севастополе, и якобы из-за этого россияне отменили празднование Дня Черноморского флота РФ. В ВМС считают, что на самом деле оккупанты опасаются ВСУ и придумали повод отменить праздник, "чтобы в который раз не опозориться перед всем миром".

3. В результате ракетного удара по Николаеву погиб владелец Нибулона Алексей Вадатурский – ОВА. По информации советника главы МВД Антона Геращенко, в дом Алексея Вадатурского попала российская ракета С300.

4. Николаев под обстрелом, в том числе кассетными снарядами. В городе начались пожары – мэр. Ночью 31 июля Россия снова обстреливала Николаев, в городе начались пожары. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

5. Армия России, вероятно, концентрирует усилия в попытках взять Бахмут – ISW. В сводке ISW аналитики указывают, что усилия России с высокой вероятностью направлены на попытку взять под контроль как можно большую территорию в Донецкой области до начала "референдумов", запланированных россиянами на сентябрь. Для этого они будут вынуждены сосредоточиться на взятии Бахмута.

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Роман Брыль
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