Резников о паузе в мирных переговорах: Россия думает и хочет маленькую победу к 9 мая

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что мирные переговоры с Россией приостановились. Об этом он сказал на брифинге с иностранными журналистами в пятницу.

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"Насколько мне известно, сейчас переговоры стоят на паузе. Они думают. Им нужно что-то вроде победы. Они ждут, чтобы 9 мая организовать парад победы, поэтому им нужна какая-то маленькая победа. Это может быть Донбасс, может быть Мариуполь – им неважно. Для Кремля это чисто символично", – сказал он.

Разведка США ранее неофициально сообщила, что Россия пересмотрела свою военную стратегию в Украине и сосредоточится на захвате Донбасса к 9 мая.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что "к 9 мая Путин ставит задачу закончить парад победы на эту войну".

Андрей Водяный

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