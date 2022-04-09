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Резников о паузе в мирных переговорах: Россия думает и хочет маленькую победу к 9 мая

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2022, 01:55
Резников о паузе в мирных переговорах: Россия думает и хочет маленькую победу к 9 мая - Фото
Фото: пресс-служба Минобороны

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что мирные переговоры с Россией приостановились. Об этом он сказал на брифинге с иностранными журналистами в пятницу.

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"Насколько мне известно, сейчас переговоры стоят на паузе. Они думают. Им нужно что-то вроде победы. Они ждут, чтобы 9 мая организовать парад победы, поэтому им нужна какая-то маленькая победа. Это может быть Донбасс, может быть Мариуполь – им неважно. Для Кремля это чисто символично", – сказал он.

Андрей Водяный
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Алексей Резников война с россией
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