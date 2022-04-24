Россия использует танки с украинскими флагами для дискредитации ВСУ – ОК "Юг"
Россия использует танки с украинскими флагами для дискредитации Вооруженных сил Украины, сообщило в воскресенье оперативное командование "Юг".
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"На окраину поселка Грозовое Херсонской области, выехали танки оккупантов с украинскими флагами. Эта демонстрационная колонна двинулась в направлении поселка Молодецкое. Таким образом враг пытается сымитировать присутствие подразделений Вооруженных сил Украины на оккупированных им территориях. А затем, с тех же танков, осуществляет обстрел оккупированных населенных пунктов", – рассказали военные в Facebook.
Украинские военные подчеркивают, что не обстреливают гражданские объекты и мирных жителей и не открывают огонь по населенным пунктам, занятым захватчиками.
Грозовое и Молодецкое расположены на правобережной части Херсонской области – между Херсоном и Николаевом.
- Несколько дней назад ОК "Юг" сообщило, что Россия обстреляла Очаков кассетными снарядами с целью дискредитировать ВСУ.
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