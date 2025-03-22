Россияне атаковали Покровск и Краматорск – погибли три человека, четверо пострадавших

Власти в очередной раз призвали эвакуироваться

Фото: Telegram Вадима Филашкина

На Донетчине по меньшей мере три человека погибли и четверо получили ранения из-за российских обстрелов. Об этом сообщил глава обладминистрации Вадим Филашкин.

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Сначала сообщалось, что в Покровске захватчики убили 41-летнего мужчину и 66-летнюю женщину, в Краматорске был ранен человек, объемы повреждений устанавливаются. В Разливе Великоновоселковской общины ранены два человека от удара FPV-дроном.

Впоследствии стало известно, что количество жертв в Покровске возросло до трех, еще один человек получил ранения.

Кроме этого были установлены личности двух человек, погибших от российского удара по Северску 21 марта, добавил Филашкин.

"Россияне ежедневно бьют по гражданским. Каждый день – новые жертвы. Так что будьте ответственными! Эвакуируйтесь!", – подчеркнул чиновник.

Фото: Telegram Вадима Филашкина

Областная прокуратура сообщила, что после обеда захватчики в очередной раз обстреляли Покровск – на улице в одном из жилых кварталов погиб мужчина.

Находившаяся возле дома горожанка получила травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью – женщина скончалась во время эвакуации с места происшествия.

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