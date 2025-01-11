Оккупанты традиционно отчитываются о сбивании беспилотников, в Тамбовской области заявили о поврежденных домах и пострадавших

Аэропорт Казани (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Россияне заявили о дроновой атаке, в трех аэропортах вводили план "Ковёр".

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Утром государственная Росавиация заявила о введении временных ограничений на принятие и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска.

Ограничения вводили "для обеспечения безопасности полетов", сообщало пропагандистское РИА Новости в 8:05 по Москве (7:05 по Киеву). Уже в 8:30 по Москве такие ограничения сняли.

Тем временем оккупанты заявили о дроновой атаке. Минобороны РФ традиционно заявляет, что за ночь 11 января захватчикам вроде бы удалось перехватить и уничтожить 85 украинских беспилотников над акваториями Черного и Азовского морей, Краснодарским краем, Воронежской, Белгородской, Тамбовской, Курской областями, а также над временно оккупированным Крымом.

При этом исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Евгений Первышов утверждает, что беспилотники якобы врезались в два многоквартирных дома в Котовске, городе регионального значения. По словам чиновника, есть несколько пострадавших от обломков стекла.

Российские ресурсы публикуют фото, как утверждается, с места происшествия:

Фото: Telegram