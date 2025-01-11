Россияне заявили о дроновой атаке – в трех аэропортах вводили план "Ковёр"
Россияне заявили о дроновой атаке, в трех аэропортах вводили план "Ковёр".
Утром государственная Росавиация заявила о введении временных ограничений на принятие и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска.
Ограничения вводили "для обеспечения безопасности полетов", сообщало пропагандистское РИА Новости в 8:05 по Москве (7:05 по Киеву). Уже в 8:30 по Москве такие ограничения сняли.
Тем временем оккупанты заявили о дроновой атаке. Минобороны РФ традиционно заявляет, что за ночь 11 января захватчикам вроде бы удалось перехватить и уничтожить 85 украинских беспилотников над акваториями Черного и Азовского морей, Краснодарским краем, Воронежской, Белгородской, Тамбовской, Курской областями, а также над временно оккупированным Крымом.
При этом исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Евгений Первышов утверждает, что беспилотники якобы врезались в два многоквартирных дома в Котовске, городе регионального значения. По словам чиновника, есть несколько пострадавших от обломков стекла.
Российские ресурсы публикуют фото, как утверждается, с места происшествия:
- В ночь на 10 января Служба безопасности Украины и Военно-морские силы ВСУ поразили склад хранения российских дронов-разведчиков в Ростовской области, сообщил собеседник LIGA.net в спецслужбе.
- Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО сообщил, что в Ростовской и Ленинградской областях России были атакованы замаскированные военные объекты.
- Ранее сообщалось о пожаре в городе Гатчина под Санкт-Петербургом и звуках детонации. Ресурсы оккупантов заявили, что пожар якобы произошел на территории завода по производству ацетона.