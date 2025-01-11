Окупанти традиційно звітують про збиття безпілотників, у Тамбовській області заявили про пошкоджені будинки та постраждалих

Аеропорт Казані (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Росіяни заявили про дронову атаку, у трьох аеропортах вводили план "Килим".

Вранці державна Росавіація заявила про введення тимчасових обмежень на прийняття та випуск повітряних суден в аеропортах Казані, Нижньокамська та Ульяновська.

Обмеження вводили "для забезпечення безпеки польотів", повідомляло пропагандистське РИА Новости о 8:05 за Москвою (7:05 за Києвом). Уже о 8:30 за Москвою такі обмеження зняли.

Тим часом окупанти заявили про дронову атаку. Міноборони РФ традиційно заявляє, що за ніч 11 січня загарбникам нібито вдалося перехопити та знищити 85 українських безпілотників над акваторіями Чорного й Азовського морів, Краснодарським краєм, Воронезькою, Бєлгородською, Тамбовською, Курською областями, а також над тимчасово окупованим Кримом.

Водночас виконувач обов'язків губернатора Тамбовської області Євгеній Первишов стверджує, що безпілотники буцімто врізалися у два багатоквартирні будинки у Котовську, місті регіонального значення. За словами чиновника, є декілька постраждалих від уламків скла.

Російські ресурси публікують фото, як стверджується, з місця події:

Фото: Telegram