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Самолету Шольца пришлось пересечь Северный полюс, чтобы облететь Россию по пути из Японии

Цей матеріал також доступний українською
30.04.2022, 03:29
Самолету Шольца пришлось пересечь Северный полюс, чтобы облететь Россию по пути из Японии - Фото
Фото: EPA

Самолету канцлера Германии Олафа Шольца пришлось пересечь Северный полюс, чтобы обойти воздушное пространство России во время возвращения из зарубежного визита в Японию, пишет Spiegel.

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Правительственный Airbus A350 "Курт Шумахер" полетел из Токио сначала на север через Аляску, затем повернул на запад, пролетел над Северным Ледовитым океаном и через Финляндию достиг Германии.

Полет по такому маршруту длился 13 часов 30 минут, что примерно на 1 час 20 минут дольше прямого маршрута, который проходит через Китай и Россию.

Пилот правительственного самолета Михаэль Вайерер рассказал изданию, что полеты над Северным полюсом – редкое событие даже для опытных пилотов. Вайерер лично пролетал над ним только однажды в 2013 году, когда тогдашнему министру Гвидо Вастервелле нужно было добраться из Лаоса в Нью-Йорк.

В Японию самолет Шольца летел также в обход Украины и России, но южнее – через Польшу, Румынию, Грузию, Азербайджан, Казахстан и Китай. Эта дорога заняла 13 часов.

В Японии канцлер Германии пробыл чуть больше 20 часов, то есть меньше чем в самолете за все время полета.

Андрей Водяный
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олаф шольц
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