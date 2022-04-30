Самолету Шольца пришлось пересечь Северный полюс, чтобы облететь Россию по пути из Японии

Самолету канцлера Германии Олафа Шольца пришлось пересечь Северный полюс, чтобы обойти воздушное пространство России во время возвращения из зарубежного визита в Японию, пишет Spiegel.

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Правительственный Airbus A350 "Курт Шумахер" полетел из Токио сначала на север через Аляску, затем повернул на запад, пролетел над Северным Ледовитым океаном и через Финляндию достиг Германии.

Полет по такому маршруту длился 13 часов 30 минут, что примерно на 1 час 20 минут дольше прямого маршрута, который проходит через Китай и Россию.

Пилот правительственного самолета Михаэль Вайерер рассказал изданию, что полеты над Северным полюсом – редкое событие даже для опытных пилотов. Вайерер лично пролетал над ним только однажды в 2013 году, когда тогдашнему министру Гвидо Вастервелле нужно было добраться из Лаоса в Нью-Йорк.

В Японию самолет Шольца летел также в обход Украины и России, но южнее – через Польшу, Румынию, Грузию, Азербайджан, Казахстан и Китай. Эта дорога заняла 13 часов.

В Японии канцлер Германии пробыл чуть больше 20 часов, то есть меньше чем в самолете за все время полета.

В конце февраля Европейский Союз полностью закрыл свое воздушное пространство для России из-за ее агрессии против Украины. Россия в ответ закрыла небо для европейских самолетов.

Андрей Водяный

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