Шольц: Почти все лидеры ЕС согласны, что судьба Украины не может решаться без украинцев

Немецкий лидер заявил, что помощь Украине "является одной из важнейших задач" для его страны и ряда других государств

Олаф Шольц Фото: EPA / Szilard Koszticsak)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что почти все европейские лидеры согласны с тем, что судьба Украины "не может решаться через головы ее граждан". Слова политика по окончании неформальной встречи Европейского совета в Будапеште передает Укринформ.

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"Почти все согласны с тем, что невозможно говорить об Украине без Украины; и так должно быть и дальше, невозможно договариваться об украинцах через их головы", – сообщил Шольц.

Он добавил: вполне очевидно также то, что Украина – европейская нация с четкой ориентацией на Европейский Союз и его демократические ценности.

Канцлер отметил, что именно с этих позиций он вместе с коллегами по ЕС обсуждали в Будапеште ситуацию в Украине, против которой РФ продолжает вести войну "с неизменной жестокостью".

В то же время политик признал: по-прежнему позиции некоторых государств Европы, в частности Венгрии, по отдельным вопросам помощи Украине отличаются от позиции Германии и других стран, для которых является приоритетом обеспечение Украины необходимой поддержкой.

Он отметил, что ФРГ и эти страны продолжат помогать Украине, потому что это "одна из важнейших задач".