Шольц: Почти все лидеры ЕС согласны, что судьба Украины не может решаться без украинцев
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что почти все европейские лидеры согласны с тем, что судьба Украины "не может решаться через головы ее граждан". Слова политика по окончании неформальной встречи Европейского совета в Будапеште передает Укринформ.
"Почти все согласны с тем, что невозможно говорить об Украине без Украины; и так должно быть и дальше, невозможно договариваться об украинцах через их головы", – сообщил Шольц.
Он добавил: вполне очевидно также то, что Украина – европейская нация с четкой ориентацией на Европейский Союз и его демократические ценности.
Канцлер отметил, что именно с этих позиций он вместе с коллегами по ЕС обсуждали в Будапеште ситуацию в Украине, против которой РФ продолжает вести войну "с неизменной жестокостью".
В то же время политик признал: по-прежнему позиции некоторых государств Европы, в частности Венгрии, по отдельным вопросам помощи Украине отличаются от позиции Германии и других стран, для которых является приоритетом обеспечение Украины необходимой поддержкой.
Он отметил, что ФРГ и эти страны продолжат помогать Украине, потому что это "одна из важнейших задач".
- Новоизбранный президент США Трамп заявил, что не исключает диалога с российским диктатором Путиным.
- В то же время украинский лидер Зеленский прокомментировал заявления Трампа о скором завершении войны и заявил, что подобный сценарий может означать потери для Украины.