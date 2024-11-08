Шольц: Майже всі лідери ЄС згодні, що доля України не може вирішуватися через голови українців
Олаф Шольц Фото: EPA / Szilard Koszticsak)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що майже всі європейські лідери згодні з тим, що доля України "не може вирішуватися через голови її громадян". Слова політика після закінчення неформальної зустрічі Європейської ради в Будапешті передає Укрінформ.

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"Майже всі згодні з тим, що неможливо говорити про Україну без України; і так має бути й надалі, неможливо домовлятися про українців через їхні голови", – повідомив Шольц.

Він додав: цілком очевидним також є те, що Україна – європейська нація з чіткою орієнтацією на Європейський Союз і його демократичні цінності.

Канцлер зазначив, що саме з цих позицій він разом з колегами в ЄС обговорювали у Будапешті ситуацію в Україні, проти якої РФ продовжує вести війну "з незмінною жорстокістю".

Водночас політик визнав: як і раніше позиції деяких держав Європи, зокрема Угорщини, щодо окремих питань допомоги Україні відрізняються під позиції Німеччини й інших країн, для яких є пріоритетом забезпечення України необхідною підтримкою.

Він зауважив, що ФРН і ці країни продовжать допомагати України, бо це "є одним із найважливіших завдань".

  • Новообраний президент США Трамп заявив, що не відкидає діалогу з російським диктатором Путіним.
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