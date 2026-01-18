Силы обороны опровергли информацию о захвате Миньковки – карта
Елена Мазун
Редактор новостей LIGA.net
Силы обороны опровергли заявления РФ о захвате села Миньковка Соледарской городской общины Бахмутского района Донецкой области. Населенный пункт на Славянском направлении остается под контролем украинских военных, сообщила группировка войск "Восток".
"Заявления пропагандистов государства-агрессора о якобы захвате Миньковки не соответствуют действительности и являются элементом информационно-психологических операций и направлены на создание иллюзии успехов, которых на самом деле не существует", – говорится в сообщении.
В целом в зоне ответственности ГВ "Восток" в течение суток уничтожен 301 оккупант, 1555 БпЛА различных типов и 74 единицы другого вооружения и техники, в том числе один танк. Также за сутки поражены 46 расчетов российских БпАК.
- Россия не впервые заявляет о якобы оккупации украинских населенных пунктов. В частности, 27 декабря российскому диктатору Владимиру Путину соврали о "захвате" сразу нескольких украинских городов.
- Позже российские пропагандисты заявляли о якобы контроле над городом Родинское в Донецкой области. По информации 1-го корпуса Нацгвардии "Азов", это фейковая информация.
