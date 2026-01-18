Сили оборони спростували інформацію про захоплення Міньківки – карта

Окупанти заявили про буцімто захоплення села в Донецькій області. Це не відповідає дійсності, розповіли військові

Український військовий (Фото: Третя окрема штурмова бригада ЗСУ)

Сили оборони спростували заяви РФ про захоплення села Міньківка Соледарської міської громади Бахмутського району Донецької області. Населений пункт на Слов'янському напрямку залишається під контролем українських військових, повідомило угруповання військ "Схід".

"Заяви пропагандистів держави-агресора про нібито захоплення Міньківки не відповідає дійсності і є елементом інформаційно-психологічних операцій та спрямована на створення ілюзії успіхів, яких насправді не існує", – йдеться в повідомленні.

У цілому в зоні відповідальності УВ "Схід" протягом доби знищено 301 окупанта, 1555 БпЛА різних типів та 74 одиниці іншого озброєння і техніки, зокрема один танк. Також за добу уражено 46 розрахунків російських БпАК.

Міньківка (Скриншот: DeepState)