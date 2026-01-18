Сили оборони спростували інформацію про захоплення Міньківки – карта
Олена Мазун
Редакторка новин LIGA.net
Сили оборони спростували заяви РФ про захоплення села Міньківка Соледарської міської громади Бахмутського району Донецької області. Населений пункт на Слов'янському напрямку залишається під контролем українських військових, повідомило угруповання військ "Схід".
"Заяви пропагандистів держави-агресора про нібито захоплення Міньківки не відповідає дійсності і є елементом інформаційно-психологічних операцій та спрямована на створення ілюзії успіхів, яких насправді не існує", – йдеться в повідомленні.
У цілому в зоні відповідальності УВ "Схід" протягом доби знищено 301 окупанта, 1555 БпЛА різних типів та 74 одиниці іншого озброєння і техніки, зокрема один танк. Також за добу уражено 46 розрахунків російських БпАК.
- Росія не вперше заявляє про нібито окупацію українських населених пунктів. Зокрема, 27 грудня російському диктатору Володимиру Путіну збрехали про "захоплення" відразу декількох українських міст.
- Пізніше російські пропагандисти заявили про нібито контроль над містом Родинське в Донецькій області. За інформацією 1 корпусу Нацгвардії "Азов", це фейкова інформація.
