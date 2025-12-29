Азов спростував заяви росіян про захоплення Родинського на Донеччині. За місто йдуть бої

Росіяни діють за звичною тактикою: штурмовики проникають в місто, знімають пропаганду з прапором, а потім вмирають, наголошують в ЗСУ

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

Російські пропагандисти заявили про нібито контроль над містом Родинське в Донецькій області. 1-й корпус Нацгвардії "Азов" відповів, що це фейкова інформація.

"Ці заяви є фейковими та покликані створити враження просування російських сил і посіяти панічні настрої в українському суспільстві", – зазначили військові.

За їхніми даними, ворог намагається створити відповідну картинку для соцмереж, використовуючи вже звичну тактику просочення малих піхотних груп до населеного пункту. Російські окупанти встановлюють свій триколор та знімають відео про нібито встановлення контролю над усім населеним пунктом.

Але такі групи активно знищуються Силами оборони, зазначили в "Азові".

Станом на 15:40 29 грудня у Родинському тривають пошуково-ударні дії задля знищення російських штурмовиків. За місто ведуться оборонні бої.

В "Азові" закликали довіряти офіційним повідомленням Сил оборони та не поширювати російську дезінформацію.

Родинське (скриншот мапи Deepstate)