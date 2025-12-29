Азов спростував заяви росіян про захоплення Родинського на Донеччині. За місто йдуть бої
Російські пропагандисти заявили про нібито контроль над містом Родинське в Донецькій області. 1-й корпус Нацгвардії "Азов" відповів, що це фейкова інформація.
"Ці заяви є фейковими та покликані створити враження просування російських сил і посіяти панічні настрої в українському суспільстві", – зазначили військові.
За їхніми даними, ворог намагається створити відповідну картинку для соцмереж, використовуючи вже звичну тактику просочення малих піхотних груп до населеного пункту. Російські окупанти встановлюють свій триколор та знімають відео про нібито встановлення контролю над усім населеним пунктом.
Але такі групи активно знищуються Силами оборони, зазначили в "Азові".
Станом на 15:40 29 грудня у Родинському тривають пошуково-ударні дії задля знищення російських штурмовиків. За місто ведуться оборонні бої.
В "Азові" закликали довіряти офіційним повідомленням Сил оборони та не поширювати російську дезінформацію.
- 27 грудня в Генштабі спростували інформацію про "захоплення" Гуляйполя та Мирнограда, про яке Міноборони РФ доповіло Путіну.
- 28 грудня офіцер ЗСУ повідомив LIGA.net, що на півдні активізувались "флаговтики" росіян.
- Того самого дня військові заявили, що росіяни оточені у Куп'янську без перспектив деблокади. А заяви РФ – альтернативна реальність.
