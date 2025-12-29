Азов опроверг заявления россиян о захвате Родинского в Донецкой области. За город идут бои

Россияне действуют по привычной тактике: штурмовики проникают в город, снимают пропаганду с флагом, а потом умирают

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Российские пропагандисты заявили о якобы контроле над городом Родинское в Донецкой области. 1-й корпус Нацгвардии "Азов" заявил, что это фейковая информация.

"Эти заявления являются фейковыми и призваны создать впечатление продвижения российских сил и посеять панические настроения в украинском обществе", – отметили военные.

По их данным, враг пытается создать соответствующую картинку для соцсетей, используя уже привычную тактику просачивания малых пехотных групп в населенный пункт. Российские оккупанты устанавливают свой триколор и снимают видео о якобы установлении контроля над всем населенным пунктом.

Но такие группы активно уничтожаются Силами обороны, отметили в "Азове".

По состоянию на 15:40 29 декабря в Родинском продолжаются поисково-ударные действия для уничтожения российских штурмовиков. За город ведутся оборонительные бои.

В "Азове" призвали доверять официальным сообщениям Сил обороны и не распространять российскую дезинформацию.

Родинское (скриншот карты Deepstate)