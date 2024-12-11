Соавтор "языкового закона" регионал Колесниченко получил подозрение в госизмене – источник

Также его подозревают в разжигании национальной розни, объединенной с обманом, и в глорификации государства-агрессора

Вадим Колесниченко (Фото: LIGA.net)

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене бывшему народному депутату от запрещенной Партии Регионов. По данным собеседника LIGA.net в ведомстве, речь идет о Вадиме Колесниченко.

Также экс-нардепа подозревают в разжигании национальной розни, объединенной с обманом, и в глорификации России.

Как отмечают правоохранители, до событий Революции Достоинства фигурант активно участвовал в попытках тогдашней власти сделать невозможным евроинтеграцию Украины и помогал сблизить ее с Россией.

Среди прочего, пишет ГБР, подозреваемый организовывал провокационные акции, чтобы рассорить Украину с Польшей. Наверное, речь идет об обращении в 2013 году 148 нардепов к Сейму Польши с просьбой признать события 1942-1943 годов геноцидом поляков.

В 2014 году фигурант досрочно сложил с себя полномочия народного избранника и бежал во временно оккупированный Крым и город Севастополь, где сначала устроился советником в незаконную администрацию РФ, а затем неудачно баллотировался на должность псевдогубернатора Севастополя.

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И хотя экс-нардеп не получил желаемых должностей и признания, он продолжил проводить подрывную деятельность против Украины – делал соответствующие заявления в местных СМИ, снимал видео и размещал их в свободном доступе в интернете, отмечают правоохранители.

"В своих речах после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину предатель публично восхвалял захватническую войну и агрессора, унижал украинский народ и отрицал украинскую государственность", – подчеркнули в ведомстве.

Максимально фигуранту грозит пожизненное заключение.

Ранее, в начале ноября 2024-го, Шевченковский районный суд приговорил этого экс-нардепа к пяти годам лишения свободы по делу о подстрекательстве работников тогдашней милиции к превышению власти с применением насилия и разжигания национальной вражды и ненависти.

Судя по сообщению ГБР, сейчас подозреваемый проживает во временно оккупированном Севастополе.

Колесниченко был членом Партии Регионов с 2001 года, заседал в Верховной Раде в течение пятого, шестого и седьмого созывов. Наиболее он "прославился" тем, что вместе с Сергеем Киваловым разработал скандальный "языковой закон" 2012 года. Также регионал выступал соавтором диктаторских законов, принятых во время Революции Достоинства в январе 2014 года.