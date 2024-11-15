Доцент университета, корректировавший удары по Харькову, получил 15 лет тюрьмы

В суде он признал свою вину полностью, отметили в прокуратуре

Осужденный (Фото: ОГП)

Суд вынес обвинительный приговор доценту университета, который сотрудничал с оккупантами и корректировал удары по Харькову. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

Было доказано, что 50-летний злоумышленник шпионил за Силами обороны в Харькове и корректировал ракетно-бомбовые удары России по городу.

Оккупанты дистанционно завербовали его после начала полномасштабной войны. Основной его задачей была фиксация последствий вражеских "прилетов" для подготовки новых и корректировки повторных атак по областному центру.

Он также отслеживал маршруты перемещения украинских войск и локации складов с боеприпасами. Полученные разведданные он мессенджером передавал своему российскому куратору посредством текстовых сообщений и отметок потенциальных "целей" на картах.

Его задержали в ноябре 2023 года в собственном доме и объявили о подозрении в государственной измене.

В ОГП отметили, что по заданию представителя РФ осужденный также собрал и прислал данные о политической позиции своих коллег – отдельных преподавателей харьковского вуза. Это требовалось врагу для вербовки педагогического состава.

Суд назначил ему 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В суде он признал свою вину полностью.