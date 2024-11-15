Доцент університету, який корегував удари по Харкову, отримав 15 років тюрми

У суді він визнав свою вину повністю, зазначили в прокуратурі

Засуджений (Фото: ОГП)

Суд виніс обвинувальний вирок доценту університету, який співпрацював з окупантами та корегував удари по Харкову. Про це повідомили Служба безпеки України й Офіс генерального прокурора.

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Було доведено, що 50-річний зловмисник шпигував за Силами оборони в Харкові та коригував ракетно-бомбові удари Росії по місту.

Окупанти дистанційно завербували його після початку повномасштабної війни. Основним його завданням була фіксація наслідків ворожих "прильотів" для підготовки нових і коригування повторних атак по обласному центру.

Також він відстежував маршрути переміщення українських військ і локації складів із боєприпасами. Отримані розвіддані він месенджером передавав своєму російському куратору у вигляді текстових повідомлень і позначок потенційних "цілей" на картах.

Його затримали у листопаді 2023 року у власному помешканні й оголосили про підозру в державній зраді.

В ОГП зазначили, що за завданням представника РФ засуджений також зібрав і надіслав дані про політичну позицію своїх колег – окремих викладачів харківського вишу. Це було потрібно ворогу для вербування педагогічного складу.

Суд призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У суді він визнав свою вину повністю.