Суд оставил нардепа Шуфрича в СИЗО – Суспильне
Народному депутату от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Нестору Шуфричу продлили срок содержания под стражей до 5 декабря 2024 года. Об этом сообщает Суспильне из зала суда.
Заседание Шевченковского районного суда Киева состоялось14 ноября.
Как заявил адвокат Шуфрича, нардеп находится в следственном изоляторе (СИЗО) уже 14 месяцев и до сих пор ему не было вынесено обвинительное решение. Защита нардепа назвала подозрения "необоснованными" и "не имеющими доказательной базы" и попросила суд изменить меру пресечения.
"Больше пользы от него было в парламенте. У него есть ряд заболеваний, как и у его отца. Есть основания пересмотреть решение, любая мера пресечения, чтобы выполнять свои решения", – заявил адвокат.
Также суд рассмотрел меру пресечения для бывшего помощника Шуфрича Вячеслава Черепани. Он попросил круглосуточный домашний арест и заявил, что намерен установить "свою невиновность".
Однако прокурор выступил против и попросил оставить его тоже в СИЗО.
- Нестор Шуфрич был взят под стражу в сентябре 2023 г. без права внесения залога. В ходе обысков у него нашли документы со схемой "автономии" Донецкой и Луганской областей и георгиевские ленты.
- В феврале 2024 года нардеп получил новое подозрение – за финансирование Росгвардии в Крыму.
- 4 сентября 2024 года в Печерском суде Киева состоялось подготовительное заседание, на котором Шуфричу стало плохо. В зал суда вызвали скорую.
- 5 сентября 2024 года появилась информация о смерти Шуфрича, но она оказалась фейком.
- 6 сентября в ДБР прокомментировали ухудшение самочувствия Шуфрича и заявили, что это может оказаться его реакцией на стресс.