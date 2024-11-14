Суд оставил нардепа Шуфрича в СИЗО – Суспильне

Защита нардепа заявила, что от него было больше пользы в парламенте, а не за решеткой

Нестор Шуфрич (Фото: Решетка)

Народному депутату от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Нестору Шуфричу продлили срок содержания под стражей до 5 декабря 2024 года. Об этом сообщает Суспильне из зала суда.

Заседание Шевченковского районного суда Киева состоялось14 ноября.

Как заявил адвокат Шуфрича, нардеп находится в следственном изоляторе (СИЗО) уже 14 месяцев и до сих пор ему не было вынесено обвинительное решение. Защита нардепа назвала подозрения "необоснованными" и "не имеющими доказательной базы" и попросила суд изменить меру пресечения.

"Больше пользы от него было в парламенте. У него есть ряд заболеваний, как и у его отца. Есть основания пересмотреть решение, любая мера пресечения, чтобы выполнять свои решения", – заявил адвокат.

Также суд рассмотрел меру пресечения для бывшего помощника Шуфрича Вячеслава Черепани. Он попросил круглосуточный домашний арест и заявил, что намерен установить "свою невиновность".

Однако прокурор выступил против и попросил оставить его тоже в СИЗО.