Суд залишив нардепа Шуфрича в СІЗО – Суспільне

Захист нардепа заявив, що від нього було більше користі в парламенті, а не за ґратами

Нестор Шуфрич (Фото: Ґрати)

Народному депутату від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Нестору Шуфричу подовжили строк перебування під вартою до 5 грудня 2024 року. Про це повідомляє Суспільне із зали суду.

Засідання Шевченківського районного суду Києва відбулося 14 листопада.

Як заявив адвокат Шуфрича, нардеп перебуває у слідчому ізоляторі (СІЗО) вже 14 місяців і досі йому не винесли обвинувального рішення. Захист нардепа назвав підозри "необґрунтованими" та такими, що "не мають доказової бази" і попросив суд змінити запобіжний захід.

"Більше користі від нього було в парламенті. Він має низку захворювань, як і його батько. Є підстави переглянути рішення, будь-який запобіжний захід, щоб виконувати свої рішення", – заявив адвокат.

Також суд розглянув запобіжний захід для колишнього помічника Шуфрича Вʼячеслава Черепані. Він попросив цілодобовий домашній арешт і заявив, що має намір встановити "свою невинуватість".

Однак прокурор виступив проти й попросив залишити його теж у СІЗО.