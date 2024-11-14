Суд залишив нардепа Шуфрича в СІЗО – Суспільне
Народному депутату від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Нестору Шуфричу подовжили строк перебування під вартою до 5 грудня 2024 року. Про це повідомляє Суспільне із зали суду.
Засідання Шевченківського районного суду Києва відбулося 14 листопада.
Як заявив адвокат Шуфрича, нардеп перебуває у слідчому ізоляторі (СІЗО) вже 14 місяців і досі йому не винесли обвинувального рішення. Захист нардепа назвав підозри "необґрунтованими" та такими, що "не мають доказової бази" і попросив суд змінити запобіжний захід.
"Більше користі від нього було в парламенті. Він має низку захворювань, як і його батько. Є підстави переглянути рішення, будь-який запобіжний захід, щоб виконувати свої рішення", – заявив адвокат.
Також суд розглянув запобіжний захід для колишнього помічника Шуфрича Вʼячеслава Черепані. Він попросив цілодобовий домашній арешт і заявив, що має намір встановити "свою невинуватість".
Однак прокурор виступив проти й попросив залишити його теж у СІЗО.
- Нестор Шуфрич був узятий під варту у вересні 2023 року без права внесення застави. Під час обшуків у нього знайшли документи зі схемою "автономії" Донецької й Луганської областей та георгіївські стрічки.
- У лютому 2024 року нардеп отримав нову підозру – за фінансування Росгвардії в Криму.
- 4 вересня 2024 року в Печерському суді Києва відбулося підготовче засідання, на якому Шуфричу стало зле. До зали суду викликали швидку.
- 5 вересня 2024 року з'явилася інформація про смерть Шуфрича, але вона виявилася фейком.
- 6 вересня у ДБР прокоментували погіршення самопочуття Шуфрича і заявили, що це може бути його реакцією на стрес.