Співавтор скандального "мовного закону" Колесніченко отримав підозру у державній зраді – джерело
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді колишньому народному депутату від забороненої Партії Регіонів. За даними співрозмовника LIGA.net у відомстві, йдеться про Вадима Колесніченка.
Також екснардепа підозрюють у розпалюванні національної ворожнечі, поєднаної з обманом, та у глорифікації России.
Як зауважують правоохоронці, до подій Революції Гідності фігурант брав активну участь у спробах тодішньої влади зробити неможливою євроінтеграцію України й натомість допомагав зблизити її з Росією.
Серед іншого, пише ДБР, підозрюваний організовував провокативні акції, щоб розсварити Україну з Польщею. Напевно, йдеться про звернення у 2013 році 148 нардепів до сейму Польщі з проханням визнати події 1942-1943 років геноцидом поляків.
У 2014 році фігурант достроково склав із себе повноваження народного обранця та втік до тимчасово окупованого Криму та міста Севастополя, де спочатку влаштувався радником до незаконної адміністрації РФ, а потім невдало балотувався на посаду псевдогубернатора Севастополя.
І хоча екснардеп не отримав бажаних посад та визнання, він продовжив проводити підривну діяльність проти України – робив відповідні заяви у місцевих ЗМІ, знімав відео й розміщував їх у вільному доступі в інтернеті, зауважують правоохоронці.
"У своїх промовах після початку повномасштабного вторгнення військ РФ до України зрадник публічно вихваляв загарбницьку війну та агресора, принижував український народ та заперечував українську державність", – наголосили у відомстві.
Максимально фігуранту загрожує довічне ув'язнення.
Раніше, на початку листопада 2024-го, Шевченківський районний суд засудив цього ж екснардепа до п'яти років позбавлення волі за справою про підбурювання працівників тодішньої міліції до перевищення влади із застосуванням насильства та розпалювання національної ворожнечі й ненависті.
Судячи з повідомлення ДБР, наразі підозрюваний мешкає у тимчасово окупованому Севастополі.
Колесніченко був членом Партії Регіонів з 2001 року, засідав у Верховній Раді впродовж п'ятого, шостого та сьомого скликань. Найбільш він "прославився" тим, що разом з Сергієм Ківаловим розробив скандальний "мовний закон" 2012 року. Також регіонал виступав співавтором диктаторських законів, ухвалених під час Революції Гідності у січні 2014 року.
- У листопаді на Сумщині СБУ затримала колишнього депутата від Партії регіонів. Як повідомляють правоохоронці, чоловік допомагав Росії наводити удари по області та закликав бити "якнайшвидше".
- Того ж місяця підозру в держзраді отримав чинний нардеп Євгеній Шевченко. Зокрема, повідомило СБУ, у Білорусі нардеп купував ресурси за заниженою вартістю, а в Україні навпаки – перепродував за штучно завищеною.