Співавтор скандального "мовного закону" Колесніченко отримав підозру у державній зраді – джерело

Також його підозрюють у розпалюванні національної ворожнечі, поєднаної з обманом, та у глорифікації держави-агресора

Вадим Колесніченко (Фото: LIGA.net)

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді колишньому народному депутату від забороненої Партії Регіонів. За даними співрозмовника LIGA.net у відомстві, йдеться про Вадима Колесніченка.

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Також екснардепа підозрюють у розпалюванні національної ворожнечі, поєднаної з обманом, та у глорифікації России.

Як зауважують правоохоронці, до подій Революції Гідності фігурант брав активну участь у спробах тодішньої влади зробити неможливою євроінтеграцію України й натомість допомагав зблизити її з Росією.

Серед іншого, пише ДБР, підозрюваний організовував провокативні акції, щоб розсварити Україну з Польщею. Напевно, йдеться про звернення у 2013 році 148 нардепів до сейму Польщі з проханням визнати події 1942-1943 років геноцидом поляків.

У 2014 році фігурант достроково склав із себе повноваження народного обранця та втік до тимчасово окупованого Криму та міста Севастополя, де спочатку влаштувався радником до незаконної адміністрації РФ, а потім невдало балотувався на посаду псевдогубернатора Севастополя.

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І хоча екснардеп не отримав бажаних посад та визнання, він продовжив проводити підривну діяльність проти України – робив відповідні заяви у місцевих ЗМІ, знімав відео й розміщував їх у вільному доступі в інтернеті, зауважують правоохоронці.

"У своїх промовах після початку повномасштабного вторгнення військ РФ до України зрадник публічно вихваляв загарбницьку війну та агресора, принижував український народ та заперечував українську державність", – наголосили у відомстві.

Максимально фігуранту загрожує довічне ув'язнення.

Раніше, на початку листопада 2024-го, Шевченківський районний суд засудив цього ж екснардепа до п'яти років позбавлення волі за справою про підбурювання працівників тодішньої міліції до перевищення влади із застосуванням насильства та розпалювання національної ворожнечі й ненависті.

Судячи з повідомлення ДБР, наразі підозрюваний мешкає у тимчасово окупованому Севастополі.

Колесніченко був членом Партії Регіонів з 2001 року, засідав у Верховній Раді впродовж п'ятого, шостого та сьомого скликань. Найбільш він "прославився" тим, що разом з Сергієм Ківаловим розробив скандальний "мовний закон" 2012 року. Також регіонал виступав співавтором диктаторських законів, ухвалених під час Революції Гідності у січні 2014 року.