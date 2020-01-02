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Sport Life объявил 2020 год – годом фитнеса и здоровья!p

Sport Life объявил 2020 год – годом фитнеса и здоровья! - Фото
02.01.2020, 12:00

Уже в который раз 1 января двери сети фитнес-клубов Sport Life были открыты для участников Семейных Олимпийских игр

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Взрослые принимали участие в турнире по сквошу и аквааэробике, дети 7-12 лет соревновались в плавании на различные дистанции в спортивном бассейне при участии Федерации плавания Украины. Самые младшие участники – дети до двух лет – показывали свои умения на суше и в детском бассейне, а семьи в составе папы, мамы и ребенка соревновались в семейных эстафетах.

Гость Семейных Олимпийских игр в Sport Life Андрей Власков, президент Федерации плавания Украины сказал: «Плавание – вид спорта, который подходит любым возрастным категориям. Оно очень полезно, и мы рады, что Sport Life поддерживает этот вид спорта на подобных семейных играх».

Маргарита Годун, вице-президент группы компаний Sport Life отметила: «Ежегодно мы проводим более 100 соревнований всеукраинского и европейского уровня. Среди них Чемпионат Европы по прыжкам в воду, Чемпионат мира по кикбоксингу. Более 30 федераций разных видов спорта (легкой атлетики, плавания и других) занимаются в наших спортивных залах и бассейнах. Мы открываем спортивные клубы и строим бассейны, потому что наша цель – как можно больше здоровых и счастливых людей».


Представитель Федерации легкой атлетики Украины Виктор Гринюк акцентировал внимание на важности того, что  Семейные Олимпийские игры проводятся именно в начале года, а значит уже 1 января жители страны могут встретить бодро и в кругу единомышленников.
Сеть фитнес-клубов Sport Life начинает свой год активно и приглашает всех, кто заботится о своем здоровье и хочет изменить свою жизнь к лучшему, присоединиться к фитнес-тусовке и провести весь 2020 год здорово и спортивно!

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