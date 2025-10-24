Спортсмены из Беларуси и России не будут участвовать в Паралимпийских играх-2026 в Италии

Логотип Паралимпиады (Фото: МПК)

Спортсменов из Беларуси и России не допустили к участию на Играх-2026 года в Италии. Об этом сообщили на официальном сайте Международного паралимпийского комитета (МПК).

В сентябре Генеральная ассамблея МПК проголосовала за то, чтобы отменить частичное приостановление членства Национальных паралимпийских комитетов (НПК) Беларуси и России, восстановив полные права и привилегии обоих НПК.

Впрочем, решение, будут ли участвовать российские и беларусские паралимпийские спортсмены в соревнованиях, принимает не Международный паралимпийский комитет, а четыре профильные спортивные федерации: биатлона, лыжного спорта, сноубординга и парахоккея.

По решению международных федераций, спортсмены из Беларуси и России не могут участвовать в их соревнованиях, потому что федерации лыжного спорта, биатлона, сноубординга не согласовали их участия в международных соревнованиях, а федерация парахоккея ответила уже после завершения квалификационного отбора.

"Как и МПК полностью уважает решение Генеральной Ассамблеи МПК не сохранять частичную дисквалификацию НПК Беларуси и России, так и мы полностью уважаем решение каждой международной федерации в отношении видов спорта, которыми они управляют", – сказал президент МПК Эндрю Парсонс.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 15 марта в двух итальянских городах: Милане и Кортини. На них будет разыграно 79 комплектов наград в шести видах спорта.