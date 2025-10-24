Спортсмени з Білорусі та Росії не братимуть участь у Паралімпійських іграх-2026 в Італії

Логотип Паралімпіади (Фото: МПК)

Спортсменів з Білорусі та Росії не допустили до участі на Іграх-2026 року в Італії. Про це повідомили на офіційному сайті Міжнародного паралімпійського комітету (МПК).

У вересні Генеральна асамблея МПК проголосувала за те, щоб скасувати часткове призупинення членства Національних паралімпійських комітетів (НПК) Білорусі та Росії, відновивши повні права й привілеї обох НПК.

Втім рішення, чи братимуть участь російські та білоруські паралімпійські спортсмени в змаганнях, ухвалюватиме не Міжнародний паралімпійський комітет, а чотири профільні спортивні федерації: біатлону, лижного спорту, сноубордингу та парахокею.

За рішенням міжнародних федерацій, спортсмени з Білорусі й Росії не можуть брати участь у їхніх змаганнях, тому що федерації лижного спорту, біатлону, сноубордингу не погодили їхньої участі у міжнародних змаганнях, а федерація парахокею відповіла тоді, коли закінчився кваліфікаційний відбір.

" Так само як МПК повністю поважає рішення Генеральної Асамблеї МПК не зберігати часткову дискваліфікацію НПК Білорусі та Росії, ми також повністю поважаємо рішення кожної міжнародної федерації щодо видів спорту, якими вони керують", – сказав президент МПК Ендрю Парсонс.

Зимові Паралімпійські ігри 2026 року пройдуть з 6 по 15 березня у двох італійських містах: Мілані та Кортіні. На них буде розіграно 79 комплектів нагород у шести видах спорту.