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США предоставят Украине $368 млн гуманитарной помощи – Блинкен

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2022, 17:44
США предоставят Украине $368 млн гуманитарной помощи – Блинкен - Фото
Энтони Блинкен (Фото: ЕРА)

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении $368 млн гуманитарной помощи Украине по итогам встречи министров иностранных дел стран G20 в субботу. Об этом он сообщил в Twitter.

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По его словам, дополнительные $368 млн пойдут на поддержку украинцев внутри страны и беженцев, которые били вынуждены покинуть Украину. 

Читайте также:Главы МИД Большой семерки бойкотировали Лаврова на встрече G20

Наталия Фреик
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война помощь G20 Энтони Блинкен
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