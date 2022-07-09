США предоставят Украине $368 млн гуманитарной помощи – Блинкен
09.07.2022, 17:44
Энтони Блинкен (Фото: ЕРА)
Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении $368 млн гуманитарной помощи Украине по итогам встречи министров иностранных дел стран G20 в субботу. Об этом он сообщил в Twitter.
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По его словам, дополнительные $368 млн пойдут на поддержку украинцев внутри страны и беженцев, которые били вынуждены покинуть Украину.
Our commitment to the people of Ukraine is resolute. The United States is providing nearly $368 million in additional humanitarian aid to support people inside Ukraine and refugees forced to flee their country to seek safety in the midst of Russia's brutal war.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 9, 2022
- 8 июня стало известно, что главы МИД стран G20 не смогли достигнуть компромисса по вопросу единой позиции насчет войны России против Украины.
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