США предоставят Украине $368 млн гуманитарной помощи – Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении $368 млн гуманитарной помощи Украине по итогам встречи министров иностранных дел стран G20 в субботу. Об этом он сообщил в Twitter.

По его словам, дополнительные $368 млн пойдут на поддержку украинцев внутри страны и беженцев, которые били вынуждены покинуть Украину.

Our commitment to the people of Ukraine is resolute. The United States is providing nearly $368 million in additional humanitarian aid to support people inside Ukraine and refugees forced to flee their country to seek safety in the midst of Russia's brutal war.