США предоставят Украине оборудование для ПВО на сумму $180 млн
Соединенные Штаты предоставят Украине оборудование для противовоздушной обороны на сумму $180 млн. Об этом Агентство по сотрудничеству в области обороны США сообщило на официальном сайте.
В состав оборудования не входят типы основного оборонного снаряжения. По данным агентства, Украине будет предоставлено:
← модификации и техническое обслуживание;
← запасные части;
← расходные материалы и аксессуары;
← поддержка ремонта и возврата;
← обучение персонала и учебное оборудование;
← инженерно-технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков, а также другие связанные элементы логистики и программной поддержки.
"Эта предлагаемая продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем укрепления безопасности страны-партнера, которая является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", – говорится в пресс-релизе.
Также Госдепартамент США одобрил еще один пакет военной помощи Украине на сумму $150 млн. Он включает в себя важные возможности по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту самоходных гаубиц M109.
Отмечается, что соответствующие услуги и материалы Украине будут предоставлять американские оборонные компании BAE Systems, Allison Transmission, Daimler Truck North America, Sierra Nevada Corporation, Radionix и Systems Electronic Export.
- 14 июля США и НАТО заключили соглашение, согласно которому партнеры будут покупать американское оружие для Украины. В Альянсе сообщили LIGA.net, что семь европейских стран и Канада уже присоединились к инициативе.
- Заместитель главы ГУР Скибицкий заявил, что без стратегических бомбардировщиков Украине будет сложно использовать ракеты Tomahawk, если США одобрят их поставку. Также разведчик отметил, что для Украины реально получить 17 пусковых установок для систем Patriot в рамках нового соглашения между США и НАТО..
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