США нададуть Україні обладнання для ППО на $180 млн
Сполучені Штати нададуть Україні обладнання для протиповітряної оборони на $180 млн. Про це агентство співробітництва в галузі оборони США повідомило на офіційному сайті.
До обладнання не входять типи основного оборонного обладнання. За даними агентства, Україні нададуть:
← модифікації та технічне обслуговування;
← запасні частини;
← витратні матеріали та аксесуари;
← підтримку ремонту та повернення;
← навчання персоналу та навчальне обладнання;
← інженерно-технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників та інші пов’язані елементи логістики та програмної підтримки.
"Цей запропонований продаж підтримуватиме цілі зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом покращення безпеки країни-партнера, яка є рушійною силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі", – йдеться у пресрелізі.
Також державний департамент США дав свою згоду на ще один пакет військових постачань Україні вартістю $150 млн. Він включає в себе важливі можливості технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту самохідних гаубиць M109.
Зазначається, що відповідні послуги та матеріали Україні надаватимуть американські оборонні компанії BAE Systems, Allison Transmission, Daimler Truck North America, Sierra Nevada Corporation, Radionix та Systems Electronic Export.
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