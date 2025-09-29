Стрельба и поджог в церкви Мичигана: четверо погибших, по меньшей мере восемь раненых

В США стрелок въехал на автомобиле в церковь, расстрелял людей из автомата и поджег здание

Полиция США (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В американском штате Мичиган по меньшей мере четыре человека погибли, восемь – ранены в результате стрельбы и поджога мормонской церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней в городке Гранд-Бланк. Полиция убила нападавшего во время перестрелки, сообщает Reuters.

По словам правоохранителей, во время воскресного богослужения вооруженный штурмовой винтовкой мужчина врезался на машине в двери церкви, открыл огонь по людям, а затем умышленно поджег здание, используя, вероятно, бензин. На этот момент внутри церкви находились сотни людей.

"Есть некоторые, кого считают пропавшими без вести", – сказал на пресс-конференции начальник полиции городка Гранд-Бланк Уильям Ренье.

По данным полиции, стрелком оказался бывший морской пехотинец и ветеран войны в Ираке, 40-летний Томас Джейкоб Санфорд, который жил в городе Бертон неподалеку.

Президент США Дональд Трамп написал: "Молитесь за жертв и их семьи. Эта эпидемия насилия в нашей стране должна закончиться немедленно!".